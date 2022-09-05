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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Краснодара» Черников будет прооперирован в Германии

 
05 Сентября 2022 • 10:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.72 X 4.00 2 4.50
10.09 17:30

Полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову потребуется операция после травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в данный момент есть подозрение на то, что футболист разорвал связки голеностопа. В ближайшее время Черников сделает повторное МРТ. Ожидается, что 22-летний полузащитник будет прооперирован в Германии.

В нынешнем сезоне Черников провёл в ставе «быков» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 10 сентября против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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