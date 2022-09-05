Игрок «Краснодара» Черников будет прооперирован в Германии

Полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову потребуется операция после травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в данный момент есть подозрение на то, что футболист разорвал связки голеностопа. В ближайшее время Черников сделает повторное МРТ. Ожидается, что 22-летний полузащитник будет прооперирован в Германии.

В нынешнем сезоне Черников провёл в ставе «быков» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 10 сентября против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.