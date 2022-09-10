Масалитин: «Счёт совершенно не по игре»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Своими впечатлениями о матче поделился Валерий Масалитин - бывший футболист московского клуба, выступавший в нем в период последнего чемпионского титула ЦСКА в чемпионате СССР - в начале 90-х.

- Игра хорошая в исполнении двух команд. 4:1 — очень крупный счет для такого матча. По счету кажется, что ЦСКА просто разорвал «Краснодар», но, конечно, нет. Во втором тайме были серьезные моменты, когда «Краснодар» мог и сравнять счет, - цитирует Масалитина Матч ТВ.

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».