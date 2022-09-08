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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун отказал французскому клубу, чтобы остаться в «Краснодаре»

 
08 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Тигран Мкртчян, представитель нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал, что 20-летний нигериец имел возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По словам Мкртчана Олусегун покинет «Краснодар» только в том случае, если его кто-то выкупит, поскольку футболист ценит всё то, что для него сделал российский клуб.

«Недавно Олусегун подписался с известной агентской компанией DW Sports и уже получил официальное предложение из Франции, из Лиги 1. Но решил остаться в «Краснодаре», — цитирует Мкртчяна «Чемпионат».

В текущем сезоне вингер провёл в составе «быков» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Олакунле Олусегун
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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