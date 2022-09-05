​Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Форвард Илья Шкурин воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА до средины следующего календарного года. Произошло это уже после того, как польский «Ракув» разорвал трудовой договор со Шкуриным, сообщает пресс-служба ЦСКА. То есть 23-летний белорусский нападающий оказался в статусе свободного агента.

За «Ракув» Илья Шкурин выступал с февраля текущего календарного года на правах аренды.

После истечения срока приостановки контракт между Ильёй Шкуриным и ЦСКА будет действовать ещё один год. За московских «армейцев» белорус успел провести 19 матчей и забить три гола.

ЦСКА после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.