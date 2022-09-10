Мостовой: ЦСКА заслуженно победил «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» (4:1) в 9-м туре РПЛ.

«Краснодар» мы сегодня не видели. ЦСКА постоянно владел преимуществом. Заслуженная победа ЦСКА», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Армейцы» разгромили «быков» и догнали «Зенит» по очкам в турнирной таблице, теперь у обоих коллективов по 20 набранных баллов, но санкт-петербургский клуб лидирует в чемпионате России по дополнительным показателям. Отметим, что у «сине-бело-голубых» имеется матч в запасе, который состоится 11 сентября против «Оренбурга» в 17:30 по мск.