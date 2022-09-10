Сторожук: «Прибавлять нужно во многих компонентах, мы должны действовать более уверенно»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:4).

- Сложный матч. И в психологическом плане тоже. С этим мы и не справились. Было робкое начало, не так как мы привыкли. Будем разбираться. Проиграли - ничего страшного не произошло. Будем работать. Судейские моменты комментировать не буду. Прибавлять нужно во многих компонентах. Мы должны действовать более уверенно. Есть моменты, которые требуют опыта. Поздравляю ЦСКА с победой, а мы движемся дальше.

Ильзат [Ахметов] когда вышел, было видно, что хотел что-то показать против бывшей команды. Желание у него было. Что-то получалось, что-то нет у него. Но тяжело индивидуально оценить, - передает слова Сторожука корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев