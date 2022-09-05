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Экс-игрок «Кова-Пьедаде» Диас: «Уверен, Виллиан Роша скоро будет играть в основе ЦСКА» эксклюзив

 
05 Сентября 2022 • 15:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Данило Диас, бывший футболист «Кова-Пьедаде», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход своего экс-одноклубника Виллиана Роши в московский ЦСКА.

«Конечно, я знаю, что Виллиан перешёл в ЦСКА. Смотрел результат прошлой игры, хорошо, что он попал в заявку, уверен, он уже скоро будет играть в основном составе».

Каким он вам запомнился?

«Когда о нём заходит речь, сразу же вспоминается его игра головой. Он очень хорош в воздухе, как в защите, так и в атаке. Он достаточно техничен для центрального защитника и обладает хорошим пасом, неплохо читает игру. С ним приятно играть».

Какой он за пределами поля?

«Он очень тихий и спокойный, Виллиан настоящий семейный человек и очень отзывчив ко всем. Могу рассказать историю. Когда я приехал в Португалию, он уже там освоился,  и первое время я жил у него дома в окружении заботы его семьи, Виллиан мне очень помогал адаптироваться в городе и в команде. Он можно сказать был моим старшим товарищем, а ведь по возрасту я старше его».

Как вы его называли в команде? Возможно было какое-то прозвище?

«Расстрою вас, наверное, но мы называли его по имени. Иногда использовали укороченную форму и звали его Вилли, но вот каких-то прозвищ у него не было».

У него получится добиться успеха в России?

«Определённо получится, это будет красивая история для него и для вашей лиги. Виллиан один из лучших защитников, с кем я тренировался и даже среди тех, против кого я играл. Он очень неудобен для соперника и удобен для своей команды. Уверен, всё у него в России получится. Я слышал, что бразильцы в ЦСКА добиваются больших высот, ха-ха».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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