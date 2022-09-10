Гришин считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Краснодар».

По мнению Гришина, ЦСКА является фаворитом предстоящей встречи, и сможет победить «быков» с разницей в один мяч.

«Армейцы» набрали ход. «Краснодар» — хорошая команда, показывает неплохой футбол. Но грядущий матч подопечные Александра Сторожука проведут на чужом поле, а в центре обороны у них не всё гладко. Зато в нападении всё хорошо», — цитирует Гришина RT.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 10 сентября. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.