Федотов: «Мы не дали сопернику почувствовать запах крови»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (4:1).

- Знали, что соперник умеет пользоваться пространством. Нам удалось сегодня не дать ему этого сделать. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Особенно в первом тайме. Во втором тайме мы пропустили гол. Хочу отметить, что этот гол вернул нас к жизни. Мы не рассыпались, а, наоборот, действовали собранно. Мы не дали сопернику почувствовать запах крови. Мы хорошо стали обороняться и не дали сопернику создать моменты, - передает слова Федотова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.