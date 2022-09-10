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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рамирес: «Будем анализировать игру»

 
10 Сентября 2022 • 21:08 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Для кубанского клуба это было уже второе крупное поражение в сезоне, ранее с таким же счетом он проигрывал московскому «Спартаку». Кристиан Рамирес, защитник клуба, прокомментировал итоги встречи.

- По нашим ошибкам пока не могу сказать точно, нам нужно проанализировать игру. Уже после просмотра повторов мы сможем определить, что мы сделали не так. Мы постарались сделать все, что от нас зависит, - цитирует слова Рамиреса издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» сыграет дома с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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окончен ЦСКА Москва 4:1 Краснодар 1.55 4.30 6.80
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