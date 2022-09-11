«Краснодар» может привлечь правоохранительные органы к расследованию судейства матча с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг пообещал добиться справедливости в вопросе необъективного, по его мнению, судейства матча с ЦСКА в рамках девятого тура Премьер-лиги. «Быки» уступили со счетом 1:4, а арбитр назначил в пользу соперника сразу три пенальти.

В первом 11-метровом была симуляция со стороны Фёдора Чалова, считает Хашиг. Во втором рефери по разному трактовал моменты с Ионовым и Олусегуном, а в третьем случае гендиректор «Краснодара» недоволен тем, что пенальти был перебит.

Хашиг также недоволен динамикой котировок букмекеров на матч между командами, которые шли на втором месте. Победа «Краснодара» оценивалась с коэффициентом 7.5. «Краснодар» будет настаивать на расследовании, «возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», - заявил Хашиг «Чемпионату».

После девяти туров «Краснодар» идет на третьем месте с отставанием в три очка от лидеров.