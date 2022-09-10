Гришин заявил, что Сперцян не был бы ключевым игроком в сборной России

Тренер клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Гришин считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не входил бы в число лидеров сборной России.

«Если бы Сперцян был заигран за сборную России, был бы основным? В команде много игроков хорошего уровня. Но при этом не думаю, что Сперцян был бы одним из ключевых исполнителей», — приводит слова Гришина RT.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, что Сперцян выступает за сборную Армении, где он провел 12 матчей и забил два гола.