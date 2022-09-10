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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин заявил, что Сперцян не был бы ключевым игроком в сборной России

 
10 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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Через 1 ч. 7 мин.

Тренер клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Гришин считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не входил бы в число лидеров сборной России.

«Если бы Сперцян был заигран за сборную России, был бы основным? В команде много игроков хорошего уровня. Но при этом не думаю, что Сперцян был бы одним из ключевых исполнителей», — приводит слова Гришина RT.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.  

Напомним, что Сперцян выступает за сборную Армении, где он провел 12 матчей и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Александр Гришин Эдуард Сперцян
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