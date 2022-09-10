Гайч: «Надеюсь, буду играть чаще»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Нападающий московского клуба Адольфо Гайч поставил точку в этом матче, забив последний гол своей команды. Он выразил надежду на то, что впредь ему удастся играть и забивать еще больше.

- Надеюсь, что после этого у меня будет больше игровых минут. Впереди у нас Кубок — в этом турнире высока вероятность ротации состава, - заявил Гайч в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».