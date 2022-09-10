Корнеев: «ЦСКА не дал играть «Краснодару»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Игорь Корнеев, бывший футболист московского клуба, успевший поиграть и в самой «Барселоне», прокомментировал события матча. Он считает, что ЦСКА успешно сковал соперника.

- На мой взгляд, сегодня ЦСКА вообще не дал «Краснодару» играть. Армейцы эффективно прессинговали, не оголяли зоны. Гости не могли разбежаться. Подопечные Владимира Федотова в целом действовали организованно, результат закономерен, - цитирует слова Корнеева издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».