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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь Сафонов считает, что «Краснодару» пока рано думать о чемпионстве

 
04 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
10.09 17:30

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о том, смогут ли «быки» вступить в борьбу за чемпионский титул по ходу нынешнего розыгрыша РПЛ.

После восьми проведённых матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 очками в своём активе. Столько же и у лидера «Зенита», однако петербуржцы имеют одну игру в запасе.

Голкипер отметил, что «Краснодару» пока что рано задумываться о чемпионстве, так как любая неудача способна пошатнуть уверенность в себе.

«Нам тяжело даются матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы всё было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка может опустить боевой дух команды», — цитирует Сафонова Metaratings.

Свой следующий матч «быки» проведут 10 сентября против ЦСКА. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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