Сторожук: «Готовились как обычно, «Краснодар» никогда не будет готовиться под определенного соперника»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:4).

- Как отреагировали на комичный эпизод с Кайо?

- Я ещё не успел обсудить этот момент. Видимо, он подумал, что мяч ушел. Мы сами не поняли.

- Вы готовились конкретно к этой игре? ЦСКА чем-то удивил?

- Мы готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет готовиться под определенного соперника. Мы играем в свой футбол, хотим видеть свой стиль. Сегодня не получилось, но ничего страшного не произошло. Готовимся к следующему матчу, - передает слова Сторожука корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.