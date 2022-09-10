Гришин: ЦСКА по составу лучше, чем «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу нынешнего подбора игроков в команде. По словам Гришина, в настоящий момент по составу ЦСКА находится ближе к «Зениту», нежели к «Краснодару», против которого «армейцы» сыграют в субботу.

Сопоставил Гришин состав ЦСКА и с составом «Спартака».

«Мне кажется, в настоящий момент ЦСКА укомплектован лучше «Спартака», - высказался Гришин, чьи слова приводятся на сайте RT.

Матч девятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» стартует 10 сентября в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.