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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»

 
09 Сентября 2022 • 08:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился прогнозом на центральный поединок девятого тура Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА встретится с «Краснодаром».

«По составу ЦСКА предпочтительнее «Краснодара». Думаю, «армейцы» возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Поединок пройдет на столичном стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 10 сентября. Начало матча – 17:30 по московскому времени.

После восьми туров соперники являются соседями по турнирной таблице – ЦСКА занимает второе место, а «Краснодар» идет третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Борис Игнатьев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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