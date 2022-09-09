Игнатьев рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился прогнозом на центральный поединок девятого тура Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА встретится с «Краснодаром».

«По составу ЦСКА предпочтительнее «Краснодара». Думаю, «армейцы» возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Поединок пройдет на столичном стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 10 сентября. Начало матча – 17:30 по московскому времени.

После восьми туров соперники являются соседями по турнирной таблице – ЦСКА занимает второе место, а «Краснодар» идет третьим.