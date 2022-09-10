Сорокин: «В любом случае, на победу мы не наиграли»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Для кубанского клуба это было уже второе крупное поражение в сезоне, ранее с таким же счетом он проигрывал московскому «Спартаку». Ситуацию прокомментировал защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

- Судили, если честно, не очень равно, но мы по матчу не наиграли на победу. Мы не заслужили ее, даже несмотря на три пенальти. Судейство — это второстепенное, надо смотреть на свою игру, а мы на победу не наиграли, - заявил Сорокин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» сыграет дома с «Химками».