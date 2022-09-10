​Лепс вручил награду Акинфееву

Известный певец Григорий Лепс выступил перед матчем Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Среди прочего, Лепс исполнил песню о ЦСКА. Об этом с места событий сообщает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Также Григорий Лепс вручил награду капитану ЦСКА Игорю Акинфееву. На прошлой неделе вратарь отметился 300-м «сухим» матчем в составе московской команды.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА и «Краснодар» после восьми туров имеют по 17 очков в своих активах. Больше баллов набрал лишь «Зенит» (20).