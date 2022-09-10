ЦСКА забил уже третий пенальти в ворота «Краснодара»

Матч девятого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» рискует стать рекордным по количеству пенальти. В ворота «быков» назначен уже третий 11-метровый штрафной удар после того, как Саша Зделар набросил мяч в чужую штрафной, и Кайо сыграл рукой.

Хорхе Медина не смог реализовать пенальти, но арбитр попросил перебить. Со второй попытки игрок ЦСКА был точен, направив мяч в ту же точку. Счет стал 3:1. В первом тайме с точки забили Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов, а сразу после перерыва Кристиан Рамирес отыграл один гол.

Напомним, что ЦСКА настигает «Зенит» на первом месте в турнирной таблице, а «Краснодар» идет следом.