Пономарёв поделился впечатлениями от игры ЦСКА – «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» над «Краснодаром» (4:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Впечатление очень хорошее от команды в целом, давно не видел такой игры, претензий к игрокам никаких нет, счет по игре», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не всегда новичкам требуется время для адаптации, если игрок обладает высокими качествами. Конечно, могут быть проблемы с физическим состоянием, но это отдельный момент, добавил Пономарев.

Благодаря своей победе ЦСКА набрал 20 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице «Зенит», но у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.