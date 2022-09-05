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Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своих успехах в изучении русского языка

 
05 Сентября 2022 • 14:09 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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10.09 17:30

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о русских словах, которые он уже успел выучить.

Напомним, 22-летний чилиец перешёл в московский клуб летом нынешнего года из «Унион Эспаньола» за 2,5 миллиона евро.

«Пока что я выучил базовые слова: привет, спасибо, спокойно. Хоть они и простые, но необходимые для меня, чтобы общаться с партнёрами по команде на поле. Планирую заниматься русским языком с преподавателем», — цитирует Мендеса пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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