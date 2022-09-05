Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своих успехах в изучении русского языка

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о русских словах, которые он уже успел выучить.

Напомним, 22-летний чилиец перешёл в московский клуб летом нынешнего года из «Унион Эспаньола» за 2,5 миллиона евро.

«Пока что я выучил базовые слова: привет, спасибо, спокойно. Хоть они и простые, но необходимые для меня, чтобы общаться с партнёрами по команде на поле. Планирую заниматься русским языком с преподавателем», — цитирует Мендеса пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.