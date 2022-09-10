Ахметов: «Зачем говорить о судействе?»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Для кубанского клуба это было уже второе крупное поражение в сезоне, ранее с таким же счетом он проигрывал московскому «Спартаку», это случилось во втором туре чемпионата.

- Зачем говорить о судействе? Его разберут те, кто в этом разбирается, - философски заметил Ахметов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» сыграет дома с «Химками», этот матч пройдет в следующее воскресенье, 18 сентября.