Чалов: «В матче с «Краснодаром» все пенальти были по делу»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о трех пенальти, назначенных в ворота «Краснодара» во вчерашнем поединке девятого тура Премьер-лиги.

«В игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу», - приводятся слова нападающего «армейцев» на страницах Sport24.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Владимира Федотова набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», который сегодня сыграет с «Оренбургом».