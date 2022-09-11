Чалов: «В матче с «Краснодаром» все пенальти были по делу»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о трех пенальти, назначенных в ворота «Краснодара» во вчерашнем поединке девятого тура Премьер-лиги.
«В игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу», - приводятся слова нападающего «армейцев» на страницах Sport24.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 4:1.
Благодаря вчерашнему успеху подопечные Владимира Федотова набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», который сегодня сыграет с «Оренбургом».
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