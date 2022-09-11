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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «В матче с «Краснодаром» все пенальти были по делу»

 
11 Сентября 2022 • 12:00 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о трех пенальти, назначенных в ворота «Краснодара» во вчерашнем поединке девятого тура Премьер-лиги.

«В игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу», - приводятся слова нападающего «армейцев» на страницах Sport24.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Владимира Федотова набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», который сегодня сыграет с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Сентября 2022 в 12:15
ай.. чем хужее тама тем лючшее здеся.. усе па делу.. А-ха-ха-ха! )))
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