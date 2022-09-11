Баньяц — об игре с ЦСКА: «Я сыграл плохо»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал свою игру в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4).

«Сегодня я сыграл плохо. Не понимаю, что произошло, но, надеюсь, в следующей игре дома мы сыграем лучше. Хочу попросить прощения у всех болельщиков «Краснодара» за поражение», — цитирует слова Баньяца Sport 24.

«Быки» разгромно проиграли ЦСКА со счетом 1:4 в рамках 9-го тура чемпионата России и пока остались на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.

В текущем сезоне Баньяц принял участие в 8 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет три голевые передачи.