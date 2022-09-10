Акинфеев рассказал, что думает о главном тренере ЦСКА

Голкипер и многолетний капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о нынешнем главном тренер команды Владимире Федотове.

«Мы нашли своего тренера. Федотов - настоящий мужик, настоящий тренер. Мы поняли друг друга с первой тренировки. Хотим что-то сделать вместе, в одной лодке», - поведал вратарь в эфире «Коммент.Шоу».

56-летний специалист перешел в ЦСКА из «Сочи» минувшим летом. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Под руководством Федотова «армейцы» набрали 17 очков и занимают второе место в таблице РПЛ. Ближайший матч ЦСКА проведет на своем поле против «Краснодара».