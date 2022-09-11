Бубнов назвал клуб, который способен навязать борьбу «Зениту»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о перспективах столичного ЦСКА в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Армейцы» отлично укрепились и по глубине скамейки могут конкурировать с «Зенитом». Да и вообще способны навязать российскому гегемону борьбу на дистанции», - передает слова эксперта Sportbox.

По итогам девяти туров ЦСКА набрал 20 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» сравнялись по очкам с «Зенитом», но у подопечных Сергея Семака есть игра в запасе. Сегодня, 11 сентября, «сине-бело-голубые» на «Газпром-Арене» примут «Оренбург».