​ЦСКА назвал состав на битву с «Краснодаром»

В главном матче субботы в чемпионате России сразятся ЦСКА и «Краснодар». Наставник московской команды Владимир Федотов решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Краснодаром» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:30. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции. Не пропустите!

На текущий момент ЦСКА и «Краснодар» имеют по 17 очков. Выше идёт только «Зенит», у которого 20 баллов.