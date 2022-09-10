Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках девятого тура Российской премьер-лиге. По его мнению, «армейцы» должны одержать победу над конкурентом.

«2:1. ЦСКА приложит все силы, чтобы победить и оторваться от преследователей. Но «армейцам» нужно готовиться к тяжелому бою. Просто так «Краснодар» три очка не отдаст», - передает слова Александра Sportbox.

Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало запланировано в 17:30 по местному времени.

Перед этим поединком москвичи занимают второе место, а краснодарцы располагаются на третьей строчке.