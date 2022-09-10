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Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Краснодар»

 
10 Сентября 2022 • 08:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.65 X 4.10 2 5.00
Через 7 ч. 18 мин.

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках девятого тура Российской премьер-лиге. По его мнению, «армейцы» должны одержать победу над конкурентом.

«2:1. ЦСКА приложит все силы, чтобы победить и оторваться от преследователей. Но «армейцам» нужно готовиться к тяжелому бою. Просто так «Краснодар» три очка не отдаст», - передает слова Александра Sportbox.

Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало запланировано в 17:30 по местному времени.

Перед этим поединком москвичи занимают второе место, а краснодарцы располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Бубнов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
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