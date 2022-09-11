Роша — о матче ЦСКА – «Краснодар»: «Рад дебютировать в такой игре»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой дебют за московский клуб в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это самое главное», — приводит слова Роши официальный телеграм-канал клуба.

Игрок рассказал, что партнеры по команде отлично помогали ему жестами, было легко понять их советы, есть отличное взаимопонимание.

Напомним, 27-летний бразилец присоединился к ЦСКА в начале сентября. В первой для себя игре за новый клуб он провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.