«Краснодар» порадовал своих болельщиков новостью о трансфере полузащитника Жоау Батчи. 24-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением с «быками», которое рассчитано до конца сезона 2024/2025.
Ранее Жоау Батчи выступал за португальский «Шавеш». Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за переход Жоау Батчи «Краснодар» заплатил португальскому клубу 1,5 миллиона евро.
Отметим, что прошлой осенью Жоау Батчи дебютировал за национальную сборную Анголы.
В настоящий момент «Краснодар» готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против ЦСКА. Команды сыграют в ближайшую субботу, 10 сентября.
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