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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» объявил о подписании Батчи официально

 
07 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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10.09 17:30

«Краснодар» порадовал своих болельщиков новостью о трансфере полузащитника Жоау Батчи. 24-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением с «быками», которое рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Ранее Жоау Батчи выступал за португальский «Шавеш». Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за переход Жоау Батчи «Краснодар» заплатил португальскому клубу 1,5 миллиона евро.

Отметим, что прошлой осенью Жоау Батчи дебютировал за национальную сборную Анголы.

В настоящий момент «Краснодар» готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против ЦСКА. Команды сыграют в ближайшую субботу, 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Жоау Баши Жоау Батчи
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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