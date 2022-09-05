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Новичок ЦСКА Зделар рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии

 
05 Сентября 2022 • 14:26 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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10.09 17:30

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар, перешедший в московский клуб летом нынешнего года из белградского «Партизана», рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии.

«Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития», — цитирует Зделара Sport24.

В минувшем сезоне сербский полузащитник провёл за «Партизан» 50 матчей, в которых отметился восемью результативными передачами. За ЦСКА 27-летний футболист результативными действиями пока отличиться не успел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 3,5 миллиона евро.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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