Новичок ЦСКА Зделар рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар, перешедший в московский клуб летом нынешнего года из белградского «Партизана», рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии.

«Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития», — цитирует Зделара Sport24.

В минувшем сезоне сербский полузащитник провёл за «Партизан» 50 матчей, в которых отметился восемью результативными передачами. За ЦСКА 27-летний футболист результативными действиями пока отличиться не успел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 3,5 миллиона евро.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.