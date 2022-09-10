Гришин считает, что Сафонова нельзя сравнивать с Акинфеевым

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Матвея Сафонова никак нельзя сравнивать с Игорем Акинфеевым. Никто не будет спорить, что голкипер ЦСКА лучше», — цитирует Гришина RT.

Эксперт заявил, что Сафонов пока не достиг уровня Акинфеева, но для «Краснодара» он является хорошим голкипером, который много выручает.

Отметим, что ранее сам Акинфеев назвал Сафонова лучшим российским вратарем на данный момент.

В текущем сезоне страж ворот «Краснодара» провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов, а капитан «красно-синих» пропустил 7 мячей в 8 играх.