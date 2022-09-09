​Мендес: «Краснодар» очень хорош в нападении, нужно уделить этому внимание»

Хавбек ЦСКА Виктор Мендес высказался перед матчем Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Краснодар» очень хорош в нападении, нужно уделить этому пристальное внимание. Будем противостоять этому», - сказал Мендес на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

«Я считаю, что нам надо исходить из своих сильных сторон. Мы должны играть первым номером и показать свой футбол. Сделаем всё, чтобы добыть три очка в столь важном матче», - добавил чилиец.

ЦСКА и «Краснодар» после восьми туров имеют по 17 очков в своих активах. Команды занимают второе и третье места в таблице соответственно, отставая от «Зенита» на три зачётных балла.