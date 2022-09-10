​ВАР помог отменить жёлтую карточку Чалова

В субботу проходит матч чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». По ходу первого тайма форвард московской команды Фёдор Чалов оказался на газоне в чужой штрафной площади. Арбитр сначала показал игроку жёлтую карточку за симуляцию, но после вмешательства ВАР был назначен пенальти. Как следствие, предупреждение для Чалова было отменено.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции. После первого тайма московская команда ведёт в счёте – 2:0. Голами отметились Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов.

Напомним, что после восьми туров ЦСКА и «Краснодар» шли вровень – у них было по 17 очков.