Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар нашёл положительные моменты в отстранении российских команд от еврокубков

 
05 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.72 X 4.00 2 4.50
10.09 17:30

Новичок ЦСКА Саша Зделар рассказал о своём отношении к отстранению российских команд от участия в международных турнирах.

Напомним, 27-летний Зделар перешёл в московский клуб из белградского «Партизана» летом нынешнего года.

Полузащитник отметил, что в сложившейся ситуации футболисты смогут получить больше времени на отдых.

«Не хочу говорить о том, что происходит в УЕФА и ФИФА. Но что точно: участие в еврокубках — серьёзная нагрузка. Матчи каждые три дня. Сейчас же, когда мы сосредоточены на РПЛ и Кубке России, можно отдыхать и показывать лучшие качества в недельном режиме», — цитирует Зделара Sport24.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА ЦСКА Москва УЕФА еврокубки Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
12:19 · Кубок России
Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России
12:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что в матче с «Зенитом» игроков «Спартака» подвела неуверенность в себе 1
12:05 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Зениту»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Мостовом: ««Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Ловрен: «Уважаю бойкот фанатов из-за Fan ID»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Зделар нашёл положительные моменты в отстранении российских команд от еврокубков
11:39 · Россия. Премьер-лига
Ловрен: «Надеюсь, в следующем году «Зенит» будет в еврокубках»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Торпедо» - «Ростов» от Бубнова
11:28 · Россия. Премьер-лига
Круговой уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне
11:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» потребуется много времени, чтобы достичь уровня «Зенита»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Зделар признался, что будет рад стать капитаном ЦСКА после Акинфеева
10:52 · Россия. Премьер-лига
Назван претендент на место президента «Спартака»
10:43 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» обратился к фанатам после поражения от «Ахмата»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Черников будет прооперирован в Германии
10:36 · Россия. Премьер-лига
Ловрен рассказал, что чувствует после победы над «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем