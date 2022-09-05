Зделар нашёл положительные моменты в отстранении российских команд от еврокубков

Новичок ЦСКА Саша Зделар рассказал о своём отношении к отстранению российских команд от участия в международных турнирах.

Напомним, 27-летний Зделар перешёл в московский клуб из белградского «Партизана» летом нынешнего года.

Полузащитник отметил, что в сложившейся ситуации футболисты смогут получить больше времени на отдых.

«Не хочу говорить о том, что происходит в УЕФА и ФИФА. Но что точно: участие в еврокубках — серьёзная нагрузка. Матчи каждые три дня. Сейчас же, когда мы сосредоточены на РПЛ и Кубке России, можно отдыхать и показывать лучшие качества в недельном режиме», — цитирует Зделара Sport24.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 10 сентября против «Краснодара». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.