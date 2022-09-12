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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: Роша — классный защитник

 
12 Сентября 2022 • 16:04 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о дебюте новичка «армейцев» Виллиана Роши в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Классный защитник. Высокий, великолепно играет на «втором этаже». В этом матче снял вверху почти все мячи. И внизу в порядке. Главное, в отбор идет чисто, не фолит», — заявил Гришин «Спорт-Экспрессу».

27-летний бразильский защитник перешел в ЦСКА в начале сентября этого года из «Портимоненсе». Согласно данным портала transfermarkt, стоимость сделки составила два миллиона евро.

«Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Виллиан Роша
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