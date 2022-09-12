Гришин: Роша — классный защитник

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о дебюте новичка «армейцев» Виллиана Роши в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Классный защитник. Высокий, великолепно играет на «втором этаже». В этом матче снял вверху почти все мячи. И внизу в порядке. Главное, в отбор идет чисто, не фолит», — заявил Гришин «Спорт-Экспрессу».

27-летний бразильский защитник перешел в ЦСКА в начале сентября этого года из «Портимоненсе». Согласно данным портала transfermarkt, стоимость сделки составила два миллиона евро.

«Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после девяти туров.