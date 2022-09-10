Сторожук: «Дорога? Наверное, привыкли, адаптировались»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Отсутствует травмированный Черников, в остальном нет изменений в составе. Как оцениваете готовность команды после дороги? Вообще такой соперник, как ЦСКА, наверное, вызывает легкое волнение?

- Да, Саша - у нас ключевая фигура в команде, которая за многие вещи отвечает. Сыгранность уже более-менее оптимальная прослеживалась. Конечно, тут потеря. Посмотрим на «Сочи», где-то справились, переводя Никиту оперативно на его позицию. Она для него не новая, но все-таки требует какого-то времени для адаптации. А то, как готовились, в таком же режиме тренировались на своей базе. Дорога? Наверное, привыкли, адаптировались, поэтому, наверное, никаких проблем в этом плане не должно быть.

- Как вы думаете, существует красивая для болельщиков история - Ахметов против ЦСКА? Есть же правило бывших. Для него этот матч особенный?

- Не знаю, у него надо спросить. Наверное, когда увидел родные стены в прошлом, наверное, что-то екнуло. Он общался с ребятами, у него надо спросить. Не берусь за него отвечать.