ЦСКА снова забил «Краснодару», реализован второй 11-метровый

Первый тайм матча девятого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Краснодар» получился бесконечным. В компенсированное время стартовой 45-минутки судьи ещё раз консультировались по поводу назначения пенальти в ворота гостей, и все же приняли решение, что Хорхе Карраскаль упал в штрафной после контакта с оппонентом. На сей раз к мячу подошел Фёдор Чалов и развел его и голкипера по разным углам.

Счет стал 2:0. Напомним, что ранее Карраскаль открыл счет и также с 11-метровой отметки. Московский ЦСКА с 20 очками в активе выходит на первое место вместе с «Зенитом». «Краснодар» (17) занимает третье место.