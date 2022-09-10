Федотов объяснил, почему пенальти били разные игроки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (4:1).

- Довольны ли трансферной кампанией этого лета? Лучший трансфер - это вы?

- Я не считаю себя трансфером. Конечно, всегда хочется большего. Но сейчас то, что мы сумели приобрести, начинает приносить плоды. Мы сыгрываемся и становимся командой. Но работы ещё непочатый край. Нужно засучить рукава и работать,

- Вы готовы к конкуренции с «Зенитом»?

- Работы ещё много. Мы не смотрим так далеко. Нужно смотреть от игры к игре. Есть ещё куда развиваться команде. А дальше уже говорить о борьбе за медали.

- Почему пенальти били разные игроки?

- Обычно, один игрок после первого пенальти начинает больше думать, куда бить. А тут новый игрок - дум всяких меньше. Я считаю, что это сложнее для вратаря, - передает слова Федотова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.