Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер клуба «Шавиш» подтвердил переход Баши в «Краснодар»

 
06 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.65 X 4.10 2 4.90
10.09 17:30

Главный тренер клуба «Шавиша» Витор Кампелос высказался о возможном переходе полузащитника Жоау Баши в «Краснодар».

Ранее пресс-служба португальского клуба подтвердила переход 24-летнего футболиста в стан «быков».

«Мы действительно согласовали переход Жоау Баши в «Краснодар». Это правда», — приводит слова Кампелоса Sport24.

В текущем сезоне Баши провёл за «Шавиш» четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Анголы в 575 тысяч евро.   

Следующий матч «Краснодара» запланирован на 10 сентября. Соперником команды Александра Сторожука станет ЦСКА. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Шавиш Трансферы футбола - лето 2022 Жоау Баши
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Башича: «Иван мне говорил, что ему очень нравится в России»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Осипенко: «С Карпиным по поводу сборной России не общались»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Личка назвал проблему молодых игроков в России
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Ульянов подтвердил, что уходит с должности гендиректора «Химок»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер клуба «Шавиш» подтвердил переход Баши в «Краснодар»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Улучшенное предложение «Спартака» по Фернандесу не повлияло на позицию «Волоса» - агент
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «После увольнения Цорна хуже уже точно не будет»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент не думает, что Монтес перейдёт в «Динамо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Урунова вызвали в сборную Узбекистана, хотя он не играл с июня
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов считает, что в РПЛ Жирков больше выступать не будет
13:57 · Россия. Премьер-лига
«Мы не «Спартак» или «Зенит»: тренер «Оренбурга» высказался о трансферах
13:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Йовелич сильнее всех нападающих ЦСКА»
13:47 · Россия. Премьер-лига
​МВД ответило на претензии «Спартака»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о судействе: «Надо обращаться не в ЭСК, а в другой орган»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Роганович прибыл в Москву, чтобы подписать контракт с «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем