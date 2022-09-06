Главный тренер клуба «Шавиш» подтвердил переход Баши в «Краснодар»

Главный тренер клуба «Шавиша» Витор Кампелос высказался о возможном переходе полузащитника Жоау Баши в «Краснодар».

Ранее пресс-служба португальского клуба подтвердила переход 24-летнего футболиста в стан «быков».

«Мы действительно согласовали переход Жоау Баши в «Краснодар». Это правда», — приводит слова Кампелоса Sport24.

В текущем сезоне Баши провёл за «Шавиш» четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Анголы в 575 тысяч евро.

Следующий матч «Краснодара» запланирован на 10 сентября. Соперником команды Александра Сторожука станет ЦСКА. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.