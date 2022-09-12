Сорокин: «У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID»

Защитник Егор Сорокин, выступающий за «Краснодар», поделился своим мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Очень печально, что бойкотируют матчи. Надеюсь, ситуация разрешится. У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В матче девятого тура чемпионата России краснодарская команда на выезде встречалась со столичным ЦСКА. «Быки» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

После этого поединка «Краснодар» с 17 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет с «Локомотивом» в Кубке России.