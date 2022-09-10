Чалов заработал пенальти, Карраскаль забил

В матче девятого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Краснодар» открыт счёт. Форвард Фёдор Чалов проник в штрафную гостей, протолкнул мяч себе на ход и был сбит с ног голкипером Матвеем Сафоновым. Арбитр показал нападающему желтую карточку за симуляцию, но после консультаций с видеопомощниками назначил пенальти. К мячу подошел Хорхе Карраскаль и уверенно реализовал свой момент - 1:0.

На этот момент ЦСКА набирает 20 очков и настигает на первом месте «Зенит». У «быков» 17 баллов и третья строчка в турнирной таблице. Поминутная текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.