Деменко — «Краснодаре»: «Надо поддавить судей, чтобы потом они относились более лояльно к команде»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал решение ЭСК признать правоту арбитра Сергея Иванова, назначившего три пенальти в ворота «быков» по ходу встречи 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

По мнению Деменко, руководство клуба сделало верно, оказав давление на судей.

«Это предостережение «Краснодару». Надо проверять моменты, а уже потом подавать апелляцию. Стало очень много трактовок, поэтому возникают спорные моменты. Может и хорошо сделал клуб. Надо поддавить судей, чтобы потом они относились более лояльно к команде», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Напомним, та встреча завершилась поражением «быков» со счётом 1:4. Свой следующий матч подопечные Александра Сторожука проведут 18 сентября против подмосковных «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.