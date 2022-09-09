​Мухин – о Зделаре: «Мы не убиваем друг друга из-за конкуренции»

Хавбек ЦСКА Максим Мухин высказался о своих отношениях с Сашей Зделаром, перебравшимся в команду в летнее трансферное окно. Мухин и Зделар являются конкурентами, выступая на одной позиции.

«У нас всё отлично, мы хорошо общаемся», - высказался Мухин, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

«Он классный парень. Мы точно не убиваем друг друга из-за конкуренции (улыбается). Но она меня подстёгивает, заставляет быть лучше. Нет конкуренции - нет прогресса», - добавил 20-летний футболист.

В сезоне 2022/2023 Максим Мухин провёл за ЦСКА 8 матчей. Полузащитник пока что не забивал.

ЦСКА после восьми туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 10 сентября – против «Краснодара».