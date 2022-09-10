Ахметов признался, что скучает по ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что скучает по ЦСКА, за который ранее выступал.

«Я здесь пробыл четыре года, поэтому скучаю по ЦСКА. Для меня это родной стадион, я люблю болельщиков», — передает слова Ахметова «Чемпионат».

Футболист заявил, что у него присутствует ностальгия, но сейчас есть «Краснодар». Игрок добавил, что полностью выкладывается в новом клубе и хочет проявить себя.

Сегодня, 10 сентября, ЦСКА одолел «Краснодар» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1. «Армейцы» догнали лидирующий «Зенит» по очкам, но у санкт-петербургского клуба игра в запасе.