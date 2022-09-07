На выходных ЦСКА отпраздновал победу в Самаре – команда Владимира Федотова обыграла «Крылья Советов» со счётом 1:0. Сохранив свои ворота на замке, вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев покорил отметку в 300 «сухих» матчей за клуб. По этому случаю футболисты устроили для 36-летнего капитана приветственный «коридор» на тренировке. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Краснодара», который пройдёт 10 сентября. После восьми туров команда Владимира Федотова занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.