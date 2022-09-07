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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфееву устроили «коридор» в честь 300 «сухих» матчей за ЦСКА видео

 
07 Сентября 2022 • 18:06 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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10.09 17:30

На выходных ЦСКА отпраздновал победу в Самаре – команда Владимира Федотова обыграла «Крылья Советов» со счётом 1:0. Сохранив свои ворота на замке, вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев покорил отметку в 300 «сухих» матчей за клуб. По этому случаю футболисты устроили для 36-летнего капитана приветственный «коридор» на тренировке. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦСКА.

 

В настоящий момент ЦСКА готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Краснодара», который пройдёт 10 сентября. После восьми туров команда Владимира Федотова занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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