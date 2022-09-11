Пономарёв рассказал, в чём ЦСКА лучше «Зенита»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что «армейцам» по силам навязать борьбу петербургскому «Зениту» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«ЦСКА - главный конкурент «Зенита». Можем смело играть с ними! Они дрогнут! ЦСКА может смело биться за первое место. У «Зенита» такой сыгранной команды нет», - передает слова Пономарёва «Спорт-экспресс».

В последнем поединке подопечные Владимира Федотова победили «Краснодар» со счетом 4:1. Столичная команда набрала 20 очков и догнала «Зенит» в турнирной таблице Премьер-лиги.

Сегодня, 11 сентября, петербургский клуб может оторваться от «армейцев», если добьется положительного результата в игре с «Оренбургом».