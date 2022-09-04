Сафонов назвал Фонбет Кубок России отдушиной для российских команд

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о проведении Фонбет Кубка России в нынешнем сезоне.

Футболист считает, что этот турнир смог заменить российским командам еврокубки, из которых они были исключены решением УЕФА. По мнению Сафонова, большое количество игр даёт возможность футболистам проявить себя.

«Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России. Меня лично это радует, что есть много игр», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, в первом матче группового этапа Фонбет Кубка России «быки» уверенно одолели «Химки» со счётом 2:0.